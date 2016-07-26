疫情蔓延 波及河北邢台 自由行群組最少34染疫

內地「上海長者自由行」新冠肺炎感染群組昨再有最少10人染疫，令群組擴大至34人，並波及河北邢台。目前疫情已隨著自由行蔓延至北京、甘肅、陝西、貴州等8個省市，源頭仍然未明。湖北武漢大學醫學部病毒研究所楊占秋教授認為，今次的感染鏈較之前的張家界淮安旅行團更為清晰，防控不難，但要警惕冬季是新冠病毒活躍期，建議景區加強防疫。

今次及時發現上海群組，內地傳媒認為，陝西西安兵馬俑博物館「功不可沒」，事緣該博物館要求遊客持48小時核酸陰性證明進入，上海群組最先確診的夫妻為了在上周六入到博物館，而於上周五在甘肅嘉峪關檢測，結果驗出異常，最後在陝西西安確診，且全團8人全數在西安及寧夏銀川確診。

上海群組當中，有多個由內蒙古額濟納旗達來呼布鎮「桐楠閣餐廳」串連起來的「分組」，包括桐楠閣餐廳員工群組、甘肅蘭州長者自由行群組及浙江杭州長者自由行群組，其中蘭州群組除了前日在蘭州有4確診、2無症狀感染，以及在湖南長沙有1確診外，昨再新增4名蘭州密切接觸者確診。杭州群組繼1名自由行團友前日在寧夏吳忠市確診後，昨亦再多2名團友在當地確診。

此外，銀川昨新增1名確診者，與當地首名確診者、即上海群組姓艾團友有「空間交集」。艾男上周六在金鳳區親水宴會中心用膳，新增確診者則在上周六及日於親水宴會中心兼職樓面。貴州遵義昨亦新增一名無症狀感染者，曾與當地前日確診的患者一同到重慶旅遊，而該確診者早前曾遊甘肅、內蒙古等地，部分行程與上海群組重疊。

邢台就新增2名無症狀感染者，為一對夫妻，上周四從蘭州搭火車到北京，上周五探親，據報還在該親戚家中留宿，而該名親戚正是北京前日確診的男子，該男子上周五才從甘肅武威回到北京。該對染疫夫妻在北京遊玩後，周一搭火車到邢台。

內蒙不止一地有疫情

今波疫情有相對明確傳播鏈，惟源頭未明，而作為關鍵傳播點的內蒙古，除了額濟納旗有疫情外，二連浩特市早在上周三有人確診，截至昨早7時增至7人。二連浩特市的疫情雖然與自由行群組無關，患者為物流園員工、隔離酒店保安及相關密接者，但當地疫情源頭亦未明，同樣值得重視。更值得關注的是，額濟納旗和二連浩特均位處中蒙邊境，有口岸通往蒙古，而蒙古疫情嚴重，截至周二早上11時的過去24小時新增1,303確診、18死亡。額濟納旗通道及策克口岸已於周二關閉，二連浩特至蒙古國扎門烏德公路口岸亦已自上周四起關閉。



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