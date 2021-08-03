疫情衝擊 九巴龍運員工凍薪 非管方獲2000特惠金

疫情雖然漸穩，香港經濟仍未全面復甦，九巴及龍運巴士昨宣布，維持全體員工2021年度的薪酬水平，惟考慮員工過去緊守崗位，「秉持專業態度服務市民」，決定向非管理職級員工發放一筆2,000元特惠金，而周年增薪點、年尾獎金等其餘薪酬安排亦維持不變。有工會表示不滿，指客量有改善仍然凍薪。



九巴及龍運巴士指，受到疫情影響，嚴峻的經營環境和人力市場現況，公司有需要作出有關決定。巴士公司表示，營運面對重大挑戰，疫下實施的限聚令、口岸措施等，令巴士客量與收入「一直未能回復疫情前水平」；加上港鐵新綫通車後「進一步打擊載客量」，油價又自年初持續上升，政府否決龍運加價申請等，故決定全體員工凍薪。



升遷及獎金制不變

薪酬方案指，會向非管方員工發放單筆2,000元特惠金，而周年增薪點、月薪員工的年尾獎金，以及年尾底薪雙糧；日薪員工年尾獎金、農曆新年獎金；各級員工晉升機制的安排則維持不變。

巴士公司指，已就決定與汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運分會、九巴職工總會，以及其龍運巴士分會的代表積極溝通，「感謝員工理解」；會承諾盡最大努力保員工就業。不過汽總九巴及龍運分會就指，不滿公司客量有改善，卻仍然選擇凍薪。