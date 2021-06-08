疫苗優惠｜一文睇清「谷針」抽獎要求及細節 (持續更新)

本港新冠疫苗接種率不理想，特首林鄭月娥多次呼籲市民盡快打針。商界亦響應政府呼籲，推出不同優惠及抽獎，鼓勵市民盡快接種疫苗，當中不乏以「送手機」、「送靚車」，甚至「送豪宅」作招徠，吸引力十足。本報特別以分類形式整理過去一段時間，不同機構推出的優惠及抽獎措施，並會持續更新，供讀者作參考。不過，市民若對新冠疫苗有疑問，應在接種前徵詢專業醫護人員意見。

【6月11日更新】宏利香港「保費代用劵」抽獎

【6月10日更新】稻苗學會餐飲券抽獎

【6月9日更新】新增星夢郵輪大抽獎、TCL家電抽獎、新民黨大抽獎、華人置業送股票

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送手機

3香港：iPhone 12 Pro一部 (名額33個)

參與資格：所有新上台、續約或升級至5G服務的客戶，並於8月底前完成接種兩劑疫苗

報名期：即日起至8月31日

(網站)

新鴻基地產：iPhone 12一部連SmarTone 5G 100GB一年月費計劃 (名額每天1個，合共62個)

參與資格：已完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久居民

報名期：7至8月間每天抽獎

備註：其他獎品包括集團旗下酒店的宅度假住宿套票 (價值2,000元；名額合共620個)、「新地商場」綜合會員計劃The Point by SHKP 375,000積分 (名額合共930個)、集團旗下酒店的餐飲現金劵 (價值1,000元；合共630個)及1,000元一田購物現金劵 (名額合共620個)

(網站)

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送車

嘉民集團：Tesla Model 3 Long Range電動車一輛 (名額1個)

參加資格：於8月31日前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲持有香港身分證的香港居民

報名開始日期：未公布

截止日期：8月31日

結果公布日期：9月

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送電視

TCL電子控股：最新55吋mini LED電視、32 吋智能電視 (名額有待公布)

參加資格：已完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港居民

報名開始日期：未公布

截止日期：9月3日

其他獎品：揚聲器、空氣淨化器及電子購物優惠券 (名額有待公布)

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送葉劉淑儀珍藏名錶

新民黨：葉劉淑儀珍藏鑲鑽石18K金勞力士 (名額1個)

參加資格：已完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港居民，並登記成為新民黨會員或「新民之友」

報名期：未公布

活動日期：7月17日、8月14日及9月4日，共三輪抽獎

其他獎品：14K白金3卡31鑽石手鍊 (名額1個)、18K白金1CT鑽石手飾套裝 (名額1個)及14K白金1CT鑽石手飾套裝 (名額1個)、手提電腦 (名額2個)、智能手機 (名額2個)、1萬元購物禮券 (名額4個)、體檢套票 (名額50個)、2人行本地遊套票 (名額500個)、餐飲禮券 (名額1,000個)、咖啡券 (名額2,000個)等

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送金

恒基兆業：足金60両 (名額1個)、足金30両 (名額2個)、足金10両 (名額8個)及足金乙両 (名額20個)

參與資格：完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久及非永久居民

活動日期：7月起每兩周舉行一次電腦抽獎

報名期：6月下旬

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送樓

信和集團：觀塘「凱匯」全新一房單位

參與資格：於9月1日前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港居民

報名期：6月15日上午9時至9月1日下午5時30分

結果公布日期：9月8日

備註：單位為觀塘協和街33號凱滙二期3座47樓D室，屬一房住宅單位，樓面面積約449呎，價值約1,080萬元

(網站)

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Staycation優惠

香格里拉酒店：1年免費住宿 (名額1個)

參加資格：於截止日期前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲持有香港身分證的永久及非永久居民

報名開始日期：未公布

截止日期：8月31日

備註：適用於全球100多間酒店，包括香港4間：港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、香港嘉里酒店及香港JEN酒店

(網站)

如心酒店：豪華套房一晚連雙人早餐及自助晚餐 (名額500個)、標準客房一晚連雙人早餐及自助晚餐 (名額2,000個)及全年自助晚餐 (名額50個)

參與資格：於8月31日前完成接種兩劑疫苗的香港居民

報名期：未公布

(網站)

鷹君集團：合共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲半價優惠

參與資格：已完成接種兩劑疫苗的香港居民

報名開始日期：未公布

截止日期：8月31日

備註：以上得獎者另於鷹君集團旗下酒店餐廳及明閣(灣仔)消費，亦可享85折優惠

(網站)

新鴻基地產：旗下酒店宅度假住宿套票 (名額10個)

參與資格：已完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久居民

報名期：7至8月

備註：旗下酒店包括香港麗思卡爾頓酒店、香港W酒店、帝苑酒店和帝京酒店等，詳細名單將稍後公布

(網站)

星夢郵輪：一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證 (名額1個)、三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期 (名額1個)、三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期 (名額3個)

參與資格：於7月30日前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港居民

報名期：6月10日正午12時至7月30日11時59分

結果公布日期：8月6日

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購物優惠、消費券及簽帳額

稻苗學會：總值逾30萬元餐飲現金券 (名額有待公布)

參與資格：已接種兩劑疫苗，並到過贊助現金劵的任何一間食肆消費

活動日期：6月下旬至8月

結果公布日期：9月

註：登記時須上載相關單據

華人置業：200元商場購物現金券 (名額400個)及100元雙妹嚜禮品包 (名額400個)

參與資格：集團員工及家人、以及集團擁有或管理物業的租戶之員工及家人，到集團外展疫苗接種中心接種「復必泰」

報名期：即日起

其他獎品：4,000股(10手) 匯控(005)股票 (名額1個)、200股(2手) 港交所(388)股票 (名額1個)及1,000股(2手)電能實業(006)股票 (名額3個)

(網站)

長江集團／李嘉誠基金會：500萬元禮券(1個名額)、300萬元禮券(2個名額)、100萬元禮券(3個名額)、50萬元禮券(10個名額)、5萬元禮券(20個名額)

參與資格：8月31日前完成接種兩劑疫苗、滿18歲的香港身分證持有人

報名期：稍後公布

一田：「疫苗優惠日」95折優惠 (名額不限)

參與資格：已完成接種兩劑疫苗的市民

優惠日：7月8日至8月31日期間逢周四

備註：須於付款前出示針卡證明

恒隆地產：200元的恒隆電子購物禮券 (名額不限)

參與資格：於9月底前完成接種兩劑疫苗，並於恒隆商場單一消費滿100元

報名期：未公布

備註：恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場

(網站)

領展：5,000元中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器(名額共400個)

參與資格：於9月底前完成接種兩劑疫苗、持香港身分證的香港居民

開始日期：9月初

截止日期：未公布

抽獎日期：10月底

(網站)

華懋集團：1,000元現金券 (名額1,000個)

參與資格：於8月31日前完成接種兩劑疫苗的香港居民

報名期：未公布

備註：僅適用於華懋集團旗下商場

(網站)

太古集團：1萬元旗下商場現金券 (名額500個)

參與資格：於8月底前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久及非永久居民

報名期：未公布

備註：僅適用於太古集團旗下商場，包括太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，可於發出後一年內使用

(網站)

恒基兆業：1,000元商場電子購物禮券 (名額600個)及1,000元超市零售現金券 (名額600個)

參與資格：完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久及非永久居民

活動日期：7月起每兩周舉行一次電腦抽獎

報名期：6月下旬

莎莎國際：總值100萬元現金券 (名額數量待公布)

參與資格：完成接種兩劑疫苗的香港居民

活動日期：8月1日起連續10周抽獎

報名期：未公布

備註：每周派出10萬元現金券，另外中獎人士亦可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值逾1,000元

煤氣公司：1萬元購物禮券 (名額50個)、1,000元購物禮券 (名額2,500個)

參與資格：於9月中前完成接種一劑疫苗、年滿18歲持香港身分證的香港居民

活動日期：8至9月分5次抽獎

報名期：未公布

備註：購物禮券適用於煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心、煤氣Flame餐廳以好氣Fun

中國建設銀行：12.8萬元信用卡免找數簽賬額 (名額1個)

參加資格： 完成接種兩劑疫苗的客戶

活動日期：2021年6月下旬

報名期：未公布

備註：獎品合共逾500個

香港銀行公會：10萬港元的簽賬額或購物禮券 (名額數量待公布)

參加資格：完成接種兩劑疫苗、持香港身分證的的香港永久及非永久居民

活動日期：未公布

報名期：未公布

(網站)

廠商會：100萬元簽帳額 (名額2個)

參與資格：已完成接種兩劑疫苗、年滿18歲持香港身分證的香港居民

報名開始日期：未公布

截止日期：2021年7月底 (首輪)及9月初 (次輪)

備註：抽獎分兩輪進行，合資格港人可享1次抽獎機會，但如在指定商戶消費滿100元，可額外獲1次抽獎機會 (每人最多可享額外5次抽獎機會；每次須於不同的商戶消費)

(網站)

信和集團：10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額 (名額20個)

參與資格：於9月1日前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港永久及非永久居民

報名期：6月15日上午9時至9月1日下午5時30分

結果公布日期：9月8日

(網站)

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兩大主題樂園

迪士尼：250元禮品包 (每日過千名額)

參與資格：醫管局員工及已接種最少一劑疫苗的樂園賓客，並於網上登記成為MyDisney會員

活動日期：2021年6月2至28日

備註：於樂園內的指定商品店鋪換領

(網站)

海洋公園：逾200元園內消費券 (名額不限)

參與資格：任何持有效公園入場門票或入場證，並已接種最少一劑疫苗的訪客

活動日期：2021年6月3至30日

備註：須到海洋公園票務處出示接種紀錄，消費券包括灣景餐廳惠顧指定主菜買一送一、於園內指定小食亭惠顧指定套餐享買一送一優惠、園內遊戲區購買50元攤位遊戲券，可額外獲贈一套50元攤位遊戲券

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送戲飛

華懋集團：全年家庭(四人)電影通行證 (名額100個)

參與資格：於8月31日前完成接種兩劑疫苗的香港居民

報名期：未公布

備註：僅適用於華懋集團旗下戲院

(網站)

英皇戲院：戲票 (名額2萬個)

參與資格：已完成接種兩劑疫苗的香港市民

活動日期：2021年7至9月

報名期：未公布

備註：經總商會抽獎送出

(網站)

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送機票及里數

國泰航空：全新空中巴士A321neo客機私人派對 (名額1個)、100萬「Asia Miles」里數 (名額10個)及10萬「Asia Miles」里數 (名額100個)

參與資格：：於8月底前完成接種兩劑疫苗、持香港身分證的香港居民

活動日期：未公布

報名期：未公布

(網站)

機管局：機票 (名額6萬個)

參與資格：於9月底前完成接種兩劑疫苗的香港居民

活動日期：未公布

開始報名日期：未公布

截止日期：9月底

備註：5萬張抽獎贈予市民，1萬張抽獎贈逾香港國際機場員工

(網站)

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送保額

英國保誠：保誠自願醫保尚賓計劃 10 年保障 (每年保額達1,200萬元；名額10個)及保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃 10 年個人保障 (每年保額達120萬元；名額10個)

參與資格：已接種一劑疫苗的香港居民

活動日期：未公布

備註：透過過 Pulse by Prudential 健康應用程式參加

富通保險：全家指定附加保障額外1個月保費回贈 (名額不限)

參與資格：最少1名合資格家庭成員已接種一劑疫苗

活動日期：即日起至9月30日

備註：一家投保最多可獲6個月首年保費回贈，另外客戶接種疫苗14日內，因非意外原因而需住院，並接受有醫療必要的治療，即可獲每日500元、最長7日的住院現金保障

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其他

香港總商會：500張港鐵全年車票、國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車門票、一系列總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券、禮品套裝及其他豐富禮品

參與資格：已完成接種兩劑疫苗的香港市民

活動日期：2021年7至9月

報名期：未公布

備註：獎品詳情容後公布

(網站)

港鐵：全年車票 (名額500個)

參與資格：未公布

活動日期：未公布

報名期：未公布

合景泰富及龍湖集團：啟德新盤「Upper RiverBank 尚‧珒溋」1%折扣

參與資格：已接種1劑新冠疫苗

優惠日期：即日起

宏利香港：總值100萬的「保費代用劵」 (名額100個)

參與資格：已接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港居民

活動日期：未公布

報名期：未公布

註：代用劵可用以支付新購或現有保單保費，適用於所有宏利人壽、健康及儲蓄產品

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以上資料只供參考，以各機構公布資料為準。