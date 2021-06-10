疫苗優惠｜容海恩批政府遲推誘因 邵家輝：倡推懲罰防範未然

新民黨立法會議員容海恩於電台節目指，商界提供誘因有效鼓勵市民接種疫苗，但質疑「點解政府咁耐先叫商界畀誘因呢？」，她認為應早於2月疫苗計劃推出時，已應該與商界商討，必須檢視為何拖延至今才開始做。容海恩又建議，政府可順勢力谷「安心出行」應用程式，在程式中整合各項疫苗優惠，並用以作為核實市民是否已打針，便利市民之餘，更可提高程式下載率，形容是「一石二鳥」。至於未有使用智能電話的長者，是否不能參與抽獎，她認為可以透過不同機構，協助長者或未有安裝「安心出行」的人士，在網上申請和登記。

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自由黨立法會議員邵家輝於同一節目表示，政府不應過早「太高興」，認為應加緊疫苗推廣工作，確保達七成接種率。對於邵昨於立法會「市民不飲敬酒，是否要飲罰酒」的言論，提議政府設接種時限，或要求拒打針的市民罰款，他今解釋，建議僅為「防範於未來」，政府應考慮提供誘因以外的方法。

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