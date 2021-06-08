疫苗優惠｜長江聯同李嘉誠基金會 推2000萬元禮券大抽獎

為響應特區政府「全城起動快打疫苗」以保障市民健康，長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會送出總值港幣2,000萬元的禮券大抽奬，鼓勵市民接種疫苗。

是次大抽獎送出2,000萬港元長江集團禮券，得獎名額共36名。當中頭獎1名，可獨得500萬元的長江集團禮券、二獎2名各得300萬元長江集團禮券、3獎3名各得100萬元長江集團禮券、四獎10名各得50萬元長江集團禮券、五獎20名各得5萬元的長江集團禮券。

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禮券可買長江實業發展之一手物業

禮券可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展之一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈之電費等。

所有今年8月31日前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。