疫苗優惠 葉劉割愛捐鑽勞 郵輪抽獎送全年任搭

郵輪「公海遊」最快下月底啟航，星夢郵輪向下月底前完成接種新冠疫苗的人士，推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，合共5份總值近400萬元的獎品；終極大獎為價值380萬元的一年無限乘搭「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多4人入住。

其他獎品包括二獎的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，價值逾10萬元、最多6人入住，以及總值逾5.4萬元的三獎，3名得獎者可享三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期。星夢郵輪又透露，旗下大型郵輪「雲頂夢號」昨已抵港，現正停泊於南丫島對出海面檢疫，為下月30日首航的「公海遊」做好準備。



新民黨昨亦宣布推出「谷針」抽獎，惟對象只限完成接種疫苗、已成為新民黨會員或「新民之友」的成年港人。下月至9月舉行的三輪抽獎，獎品總值近100萬元，頭獎為行會成員兼新民黨主席葉劉淑儀珍藏鑲鑽石勞力士腕錶，她昨稱1991年以1萬美元購入，如今為鼓勵打針而割愛。二獎為14K白金3卡31鑽石手鏈、三獎為18K白金1 CT鑽石首飾套裝，其餘獎品包括手提電腦、智能電話、10,000元購物禮券和體檢套票等。



葉劉淑儀強調，要求市民先成為會員才可參與並非為宣傳政黨，更否認是她的選舉工程，強調只是為了方便管理，又說本港選民及選委很聰明，不會因一次抽獎而投票支持她。該黨指未成為會員或「新民之友」的人可即時申請，惟需時審批。