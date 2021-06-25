疫苗安全 每百萬劑12.6宗 CDC︰輝瑞莫德納與心臟發炎或有關

美國疾控中心(CDC)的新冠疫苗安全技術工作組周三發表報告，指輝瑞/BioNTech疫苗及莫德納(Moderna)疫苗，與部分年輕接種者出現罕見心臟發炎病例「可能有關聯」(likely association)。CDC稱將在相關疫苗加上警告標籤。



報告指，美國迄今發現1,226宗心肌炎(myocarditis)或心包炎(pericarditis)案例，約6%病情嚴重，大部分患者為30歲以下男性，多數在接種第二劑疫苗後出現有關情況，主要徵狀是胸口痛。有出席報告會議的專家指出，兩款疫苗共涉及每100萬劑有12.6宗心臟發炎病例，其中莫德納每100萬劑有19.8宗、輝瑞/BioNTech有8宗。



日本首現莫德納死亡個案

另外，日本目前已接種逾3,000萬劑疫苗，絕大部分為輝瑞/BioNTech、約40萬劑為莫德納。當地日前出現首宗涉及莫德納的死亡個案，為一名94歲老翁，打針後翌日因腦部「蛛網膜下腔出血」(subarachnoid hemorrhage)離世，當局正評估與疫苗的關係。日本目前提供輝瑞/BioNTech及莫德納疫苗予國民接種，輝瑞/BioNTech數月前已推行，莫德納則在近期才開始接種；該國5月亦曾批准使用阿斯利康疫苗，後因外國有血栓案例暫緩，日前正研究讓60歲以上人士接種。



厚生勞動省數據顯示，迄今有355人在接種輝瑞/BioNTech疫苗後死亡，當局正評估78宗是否與疫苗有關。輝瑞/BioNTech疫苗並涉238宗過敏性反應個案，機率為每百萬劑10宗；莫德納則尚未有過敏性反應個案。