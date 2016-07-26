疫苗抽獎｜「凱匯」名宅有主 仲有咩抽獎活動未截止？

商界配合政府「谷針」防疫，抽獎活動多羅羅，雖然全城觸目的抽樓活動終極大獎「凱匯」值千萬元全新一房單位已「名宅有住」，但仍有多類甚具吸引力疫苗抽獎活動。

部分尚未截止登記疫苗抽獎活動

長實集團/李嘉誠基金會(8月31日前完成2針)：長江集團精選禮券組合

報名期：9月10日截止

抽獎日：9月13日、20日公布

新鴻基地產(新地會員) (2針) ：酒店住宿及餐飲現金券或手機等

報名期：9月15日(中午12時正)截止

抽獎日：每日抽獎；「愛家特別大獎」15日抽獎

恒基兆業集團大抽獎(1針)：九九九九實金、商場購物禮券或超市現金券等

報名期：9月16日截止

抽獎日：9月20日、23日公布

東瀛遊(2針)：旅遊大抽獎(名額逾1,800份)，總值逾200萬元

報名期：9月15日截止

抽獎日：9月23日

機管局(2針)：國泰航空及 HK Express機票

報名期：9月16日至30日

抽獎日：10月5日、8日電郵通知、12日網站及報刊公報

香港總商會(2針)：獎品每輪不一，包括港鐵車票、酒店及購物禮券等

第五輪抽獎：9月15日截止(翌日抽獎)

第六輪抽獎：9月22日截止(同上)

第七輪抽獎：9月29日截止(同上)

廠商會終極大抽獎(2針)：

報名期：9月18日下午6時截止

抽獎日：9月29日、抽獎日後10個工作天內公布

TIGER虎牌(2針)：電飯煲、電熱水壼、保溫杯等

報名期：9月30日截止

抽獎日：10月12日、20日公布

