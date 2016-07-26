疫苗抽獎｜「凱匯」名宅有主 仲有咩抽獎活動未截止？
1 小時前
疫苗抽獎｜「凱匯」名宅有主 仲有咩抽獎活動未截止？
商界配合政府「谷針」防疫，抽獎活動多羅羅，雖然全城觸目的抽樓活動終極大獎「凱匯」值千萬元全新一房單位已「名宅有住」，但仍有多類甚具吸引力疫苗抽獎活動。
部分尚未截止登記疫苗抽獎活動
長實集團/李嘉誠基金會(8月31日前完成2針)：長江集團精選禮券組合
報名期：9月10日截止
抽獎日：9月13日、20日公布
新鴻基地產(新地會員) (2針) ：酒店住宿及餐飲現金券或手機等
報名期：9月15日(中午12時正)截止
抽獎日：每日抽獎；「愛家特別大獎」15日抽獎
恒基兆業集團大抽獎(1針)：九九九九實金、商場購物禮券或超市現金券等
報名期：9月16日截止
抽獎日：9月20日、23日公布
東瀛遊(2針)：旅遊大抽獎(名額逾1,800份)，總值逾200萬元
報名期：9月15日截止
抽獎日：9月23日
機管局(2針)：國泰航空及 HK Express機票
報名期：9月16日至30日
抽獎日：10月5日、8日電郵通知、12日網站及報刊公報
香港總商會(2針)：獎品每輪不一，包括港鐵車票、酒店及購物禮券等
第五輪抽獎：9月15日截止(翌日抽獎)
第六輪抽獎：9月22日截止(同上)
第七輪抽獎：9月29日截止(同上)
廠商會終極大抽獎(2針)：
報名期：9月18日下午6時截止
抽獎日：9月29日、抽獎日後10個工作天內公布
TIGER虎牌(2針)：電飯煲、電熱水壼、保溫杯等
報名期：9月30日截止
抽獎日：10月12日、20日公布
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜「凱匯」名宅有主-仲有咩抽獎活動未截止？-283969