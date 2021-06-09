疫苗抽獎｜信和「凱滙」抽樓 截至下午5時逾33.8萬人登記

商界推出各項大抽獎「谷針」，其中全城關注的信和「凱滙」抽樓今起接受登記，供已接種兩劑疫苗的港人參與。信和集團表示，截至下午5時，已有逾33.8萬人登記參與。而根據政府數字，截至昨日共有120.3萬人接種第二劑疫苗，即登記抽獎人數佔近三成。

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有關抽獎登記截止日期為年9月1日下午5時半。其中終極大獎的凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位，樓面面積約449平方呎，約值1,080萬元，持有效香港永久性居民身分證的香港居民，均符合資格參加抽獎贏取終極大獎。至於持有效香港民居身分證的永久及非永久居民，包括持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，均有資格贏得所送出的20份每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。