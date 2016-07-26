疫苗抽獎｜信和：首星期逾百萬人登記

商界推出多項疫苗抽獎，信和集團旗下的黃廷方慈善基金，以及華人置業早前宣布共同贊助禮品之抽獎活動。信和表示，開放登記首星期已獲超過100萬名香港居民登記，又稱欣然見到本港接種疫苗率持續上升，亦很感謝香港市民熱烈支持是次活動及參與接種疫苗。根據政府公布數字，截至昨日共有129.5萬人接種了第二劑疫苗。

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有關抽獎登記截止日期為年9月1日下午5時半。其中終極大獎的凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位，樓面面積約449平方呎，約值1,080萬元，持有效香港永久性居民身分證的香港居民，均符合資格參加抽獎贏取終極大獎。

至於持有效香港民居身分證的永久及非永久居民，包括持有香港工作簽證的人士，例如家庭傭工，均有資格贏得所送出的20份每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。