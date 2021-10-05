疫苗抽獎｜信和送400萬元獎學金抽獎公布 即睇20位幸運兒係咪你？

為響應政府鼓勵市民接種新冠疫苗，信和集團旗下黃廷方慈善基金早前宣布將捐出20份、每份價值20萬元的獎學金，送給12歲至17歲接種疫苗的青少年，總額400萬元。有關抽獎結果昨日公布，並於本月13日在本地報章刊登，請查閱下圖中幸運兒名單及點擊這個網頁。

至於所有得獎者將以登記時提供的流動電話號碼透過電話及短訊方式獲個別通知，而且得獎者必須按照主辦單位所提供的指示，於11月6日或之前親自領取獎品，如任何得獎者未有於上述領獎期期間內領獎或未能證明其參加資格，主辦單位保留權利取消其資格，並將有關獎品按照於昨日透過專業電腦隨機抽出的候補名單頒贈予候補得獎者。

相關新聞：