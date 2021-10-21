疫苗抽獎｜廠商會百萬免找數幸運兒為公務員 部分獎金將贈深水埗明哥

商界數月前配合政府推出各式「谷針」抽獎優惠，其中中華廠商會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，上月29日已抽出幸運兒，今日頒發多個獎品，包括終極大抽獎100萬元免找數簽帳額。得獎者為任職公務員的曾女士，她表示將把部分獎金贈予向基層市民或長者免費派飯盒的深水埗明哥(陳灼明)，以及陳校長免費補習天地，冀直接幫助有需要人士。

稱無中獎運對得獎感難以置信

曾女士本身在食衛局工作，曾參與籌備接種疫苗相關工作，因此也十分支持打針，惟畢竟屬新疫苗，因此稍作考慮，而其丈夫4月已接種，未見甚麼副作用，加上他的一些鼓勵下，曾女士在6至7月期間接種復必泰疫苗。她未跟隨丈夫接種科興疫苗，考慮復必泰主因冀得到更好保護力。她指自己抽獎運「唔太好」，在公布得獎名單翌日，接獲廠商會職員致電通知中獎，起初以為只是一萬元獎品，職員更正為100萬元時難以置信的問「吓？你講多次？」再三確認。她笑言未感遇到騙案，因職員態度誠懇。她表示，用作損贈的簽帳額大部分贈予明哥，將按他的需要，可能分期捐贈；另也會考慮其他機構，包括陳校長免費補習天地。她讚揚明哥即使也是普通基層市民，也默默幫助有需要人士。

廠商會會長史立德向她頒獎，他指希望曾小姐也能協助向長者宣傳打針，指目前部分老人家或仍未安心。