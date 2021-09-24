疫苗抽獎｜廠商會終極100萬元簽帳額大抽獎有結果 即睇幸運兒係咪你 (附直播連結)

為響應政府鼓勵市民接種新冠疫苗，香港中華廠商聯合會(廠商會)早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，並在今日正午舉行終極大抽獎，抽出逾1,300份獎品，包括一份價值100萬港元、一份70萬港元、一份30萬港元和兩份各值10萬港元的信用卡免找數簽帳額；此外還會抽出一部港幣39萬元的Serena電氣化七人車，以及大量鑽石黃金首飾、化妝禮品、酒店住宿和各式各樣現金禮券等。

有關終極大抽獎在廠商會facebook直播，負責籌統疫苗接種的公務員事務局長聶德權亦有到場致辭，他說感謝廠商會大力支持疫苗接種，現時超過450萬人已接種疫苗，不過當局仍要繼續努力，亦希望企業鼓勵員工接種疫苗保護自己。

當中獲得100萬港元信用卡免找數簽帳額的幸運兒，手提電話為9*3*7*1，針卡編號為TC21712-3705090-6，未知是否是閣下呢？至於其他得獎的幸運兒，可參考下圖。

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