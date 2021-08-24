疫苗抽獎｜廠商會送100萬元簽賬額 今日抽出首輪幸運兒

廠商會今日已舉行首輪疫苗抽獎，頭獎為100萬元信用卡免找數簽賬額，由陳永棋/陳瑞球慈善基金送出，中獎市民的獎券號碼為86382643，疫苗接種編號則為TC21501-1191234-0，廠商會將有專人與得獎者聯絡。

下輪抽獎為終極大抽獎將於9月29日舉行，同樣以直播方式進行，屆時會抽出1,300多份禮品，當中有5份免找數簽賬額禮品，包括1份由史立德會長送出的100萬元簽賬額、2份由廠商會及其他會董會成員送出的70萬元和30萬元簽帳額，以及2份由中信股份送出的港幣10萬元簽帳額。

其他禮品還有由中信股份送出的Serena電氣化七人車1部，連税價值港幣39萬元；OTO送出2張按摩椅，分別價值5.35萬元和2.98萬元；5份由新世界發展送出、每份價值2萬元的K dollars購物券；以及鑽石黄金首飾、金牌、化妝禮品、酒店住宿、名貴紅酒和各式各樣現金禮券。

已參加首輪毋須登記

已參加首輪抽獎的市民將自動進入終極大抽獎，毋須再登記，而尚未登記的市民，只要年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗，可由即日起至9月18日期間透過手機登入「e健行」系統登記參加抽獎。

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