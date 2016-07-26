疫苗抽獎｜星夢郵輪抽獎明網上直播 郵輪通行證贈獲獎港運動員

星夢郵輪早前推出總值約400萬元「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，給完成新冠疫苗接種的香港市民參加，截止報名至今共吸引逾85萬名市民登記參與，反應熱烈。共5名得獎幸運兒將於本周五(6日)早上11時，在星夢郵輪官方Facebook直播中即場抽出，當中包括全城矚目、萬眾期待的香港首個新冠疫苗接種大抽獎的重量級大獎，價值約港幣380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證。

雲頂夢號年度郵輪通行贈獲獎港運動員

香港運動員在今屆東京奧運會屢創佳績，為表揚香港傑出運動員精彩表現，星夢郵輪將送出每份價值約港幣380萬元的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證給每位在東京奧運獲得獎牌的香港運動員，包括男子花劍個人賽金牌得主張家朗、女子自由式雙銀牌得主何詩蓓等，以表達香港市民對他們的敬意和支持。星夢郵輪亦於「雲頂夢號」船身LED屏幕上繼續展示打氣的字句，祝願港隊運動員再下一城，奪牌而歸。

二獎為「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期

「豪華郵輪海上行宮大抽獎」將送出5份獎品，包括價值約380萬元的終極大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多可供4人入住。二獎為最多可供6人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，皇宮庭苑別墅屬於星夢郵輪獨有之「船中豪華船」概念－「The Palace皇宮」裡面最頂級豪華的複式別墅，價值超過10萬元。三獎將送出共3份三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供4人入住，總值超過5.4萬元。

根據香港政府的指引，得獎者名單必須經由資料核實方能作實。核實後的得獎名單將於本月11日在英文虎報和星島日報刊登。

相關新聞：

工展會購物節明舉行 打針抽獎或獲爆珠口罩

打疫苗抽獎｜一文睇清抽獎要求及獎賞登記細節 豪宅、機票、酒店、手機、股票 (持續更新)

東京奧運｜港女乒團反勝德國3:1 再奪一面銅牌

東京奧運｜林鄭祝賀港女乒團摘銅 行會非官守議員祝賀(更新)