疫苗抽獎｜東瀛遊200萬元抽獎揭盅 大獎一年免費住日本酒店有冇你份？(附連結)

為響應政府鼓勵市民接種新冠疫苗，EGL東瀛遊早前宣布推出「打完針開心去旅行大抽獎」，並在昨日完成有關抽獎，當中送出1,843份，總值200萬元旅遊獎品，包括一年免費任住大阪及沖繩温泉酒店等。有關得獎名單今日公布，即點擊網頁看看幸運兒是否閣下。

其中超級大獎，一年免費任住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩酒店及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，更包括每天豐富自助早餐，名額乙份，價值約400,000元，由身份證「D426」及電話號碼頭四位數字「9019」的人士奪得。

至於所有得獎者將於10月8日前以登記時提供的流動電話號碼(透過電話方式)或以電郵方式獲個別通知。

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