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疫苗抽獎｜深水埗有團體推2000萬元優惠　可於區內多個商場享用
1 小時前
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疫苗抽獎｜深水埗有團體推2000萬元優惠　可於區內多個商場享用
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疫苗抽獎｜深水埗有團體推2000萬元優惠　可於區內多個商場享用 (何美澄攝)

疫苗優惠陸續有來，深水埗各界慶典委員會今日宣布將於下月1日至9月30日推出「針」強健康深水埗區疫苗獎賞計劃，聯同D2 Place、西九龍中心、麗新商業中心、黃金電腦商場、長沙灣廣場等區內主要商場及商戶，推出餐飲、購物、玩樂優惠及現金獎，總值約2,000萬元，獎品詳情將於今周內在活動網站公布。

計劃開放予全港市民參與，將以先到先得登記形式，予已接種一劑或兩劑疫苗的市民於活動網站或線下登記，網站將於今周內啟用，同步公布申請方式，各大商場亦會陸續公布各自優惠。

買樓租樓佣金9折

深水埗區地產代理商會主席郭德亮指，將聯同深水埗區內地產代理商，為已接種疫苗的市民提供買樓及租樓佣金9折，區內200間地產商，料至少一半會響應。

委員會亦額外推出「萬人齊打疫苗」，由7月1日起首1萬名新接種疫苗的市民，登記後可獲委員會送出的購物現金券或禮品包。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜深水埗有團體推2000萬元優惠　可於區內多個商場享用-272232
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