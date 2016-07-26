疫苗抽獎｜第二輪凱滙抽樓須達500萬人打針 信和延長登記期至11月底
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疫苗抽獎｜第二輪凱滙抽樓須達500萬人打針 信和延長登記期至11月底
信和第二輪「凱滙」抽獎目前正接受登記，但必須於本月底前達500萬人接種首針新冠疫苗。隨著近日疫苗預約數字暴瀉，信和集團今日(21日)公布，將延遲接種疫苗目標限期和登記期至11月30日，若於當日前有逾500萬人打首針，港人便可再次抽樓。
送200份簽賬額予已打針長者
另外，為鼓勵長者打針，信和集團宣布將捐出200份每份價值1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予年滿70歲並已接種疫苗的香港居民。有關抽獎與疫苗接種率無關，於11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證的香港居民(永久居民及非永久居民)，均符合資格參加是次抽獎，於此抽獎活動公布前已接種一劑或兩劑疫苗的人士亦包括在內。合資格人士可於10月8日上午9時正至11月30日下午5時30分期間登記抽獎，詳情稍後將於活動網站公布。
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