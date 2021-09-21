疫苗抽獎｜總商會第六輪抽獎 點擊即睇逾50萬元名車今次中否？(附得獎名單連結)
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疫苗抽獎｜總商會第六輪抽獎 點擊即睇逾50萬元名車今次中否？(附得獎名單連結)
為響應政府鼓勵市民接種疫苗，香港總商會今日舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第六輪抽奬，合共送出1,000份禮品，包括價值逾50萬元名平治C系列房車一輛、港鐵全年車票、酒店及購物禮劵等，獎品及得獎名單可瀏覽下圖或登入這個網站。
幸運兒將收中獎短訊 下周四舉行下輪抽獎
總商會今次第六輪抽奬由帝盛酒店集團全球市場品牌高級副總裁陳小芳今午主持，隨機抽出1,000位得獎者，未被抽中的參加者將自動進入下一輪抽獎，毋須重新登記。其他獎品包括置地廣場購物禮券(總值95萬元)、英皇戲院電影禮券(總值41.6萬元)、多份酒店住宿套票，以及數百份購物和餐飲禮券，總值超過650萬港元，所有幸運兒將收到中獎短訊。
總商會餘下一輪於下周四(30日)舉行的抽獎，已接種兩劑疫苗的市民可於幸運大抽獎網站登記參加。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜總商會第六輪抽獎名單出爐 點擊即睇50萬元名車今次中否？附得獎名單連結-285954