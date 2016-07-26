疫苗抽獎｜華懋逾二千萬抽獎今早9時開放登記 9月17日公布結果

為鼓勵市民接種疫苗，華懋集團早前推出總值2,160萬元的大抽獎，包括如心酒店全年自助晚餐、標準客房或豪華套房「Staycation」一晚連餐飲等。抽獎將於今早上9時開始接受登記。

華懋集團表示，只要今年8月31日或之前年滿18歲，並且在港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，均可參加是次大抽獎。參加者必須於今年9月1日中午12時之前透過大抽獎官方網站進行登記及遞交申請。得獎者會以隨機形式於9月8日透過外聘服務供應商羅兵咸永道會計師事務所設計的系統抽出。發展商於港九新界提供10個抽獎櫃位，供公眾查詢。

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得獎結果將於9月17日在大抽獎網站公布，並於同日刊登於am730及英文虎報。所有得獎者將以登記時提供的電郵地址及流動電話號碼透過短訊方式獲個別通知。獨立會計師事務所倬偲會計師有限公司將就大抽獎活動的關鍵流程及系統管理進行程序審查。得獎者於領取獎品時，須出示香港身份證正本及接種紀錄正本或電子紀錄以茲證明。