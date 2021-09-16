疫苗抽獎｜長江集團2000萬元禮券抽獎今公布 點擊即睇有冇中獎 (附連結)

為響應政府新冠疫苗接種計劃，長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會於本年6月宣布，透過大抽奬送出總值2,000萬元的禮券，給予完成接種疫苗的市民，活動上周已舉行抽奬儀式，今日公布得獎結果。

禮券可用作購買集團物業部分樓價

36份奬品的得奬幸運兒，由電腦系統隨機抽出，其中頭獎一名獨得價值港幣500萬元的長江集團禮券組合。有關禮券組合可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及3香港等購買產品及服務。

得獎者須於本月30日或之前電郵contact@ck-lksf-supportvaccine.hk與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。主辦單位亦將透過得獎者登記參加活動時所提供的香港流動電話號碼作個別通知。

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