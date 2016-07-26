疫苗抽獎｜食衛局公務員中廠商會百萬大獎 獎金部分贈明哥及陳校長

商界數月前配合政府推「谷針」抽獎優惠，其中中華廠商會推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，上月29日已抽出幸運兒，昨日頒獎，包括終極大抽獎100萬元免找數簽帳額，得主是於食衛局任職的公務員曾女士，她表示將把部分獎金贈予向基層市民或長者免費派飯盒的深水埗「明哥」(陳灼明)，以及「陳校長免費補習天地」，冀直接幫助有需要人士。

曾女士在食衛局工作，曾參與籌備接種疫苗相關工作，亦十分支持打針，她在6至7月期間接種復必泰疫苗，冀獲得更好保護力，而打針並非為抽獎。她又指自己抽獎運「唔太好」，在公布得獎名單翌日，接獲廠商會職員致電才知中獎，起初還以為是1萬元獎品，職員清楚說明是100萬元時更難以置信的問：「吓？你講多次？」要再三確認。她笑言未感遇到騙案，因職員態度誠懇。頓成「百萬富翁」，曾女士表示，計劃將用作損贈的簽帳額，大部分折現向明哥購買飯券，將按對方需要，或分期捐贈；同時考慮捐贈其他機構、包括陳校長免費補習天地。她透露，以往也有捐助不同機構，但考慮大機構使用捐款可能涉及行政費等，因此目前傾向直接助人。其餘簽帳額將用於本地消費，但也指不會因中獎「買多咗嘢」，應使則使。

疫苗抽獎｜食衛局公務員中廠商會百萬大獎 獎金部分贈明哥及陳校長