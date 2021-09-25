疫苗接種｜外展隊首進駐私人屋苑 為馬鞍山約百名住客打針

政府近月持續落力「谷針」，新冠疫苗外展接種隊繼上門到企業、商場和屋邨等地後，今日(26日)首次到私人屋苑為住客接種。公務員事務局長聶德權在社交網站表示，馬鞍山一個私人屋苑約100名有意接種疫苗的住客，在物業管理公司牽頭、業主立案法團全力支持下，集合在屋苑由外展隊到場為他們打針。

住客讚外展隊入屋苑打針方便

聶德權引述到場住客，指沙田區的社區疫苗接種中心有提供復必泰的香港中文大學醫院，或提供科興的源禾路體育館，但都不及一落樓下就可接種方便，故沙田區的「一站式」接種日、屋苑接種正可彌補。他又感謝屋苑配合，為住客打開方便接種疫苗之門。

聶德權：「做到每針都不會放過」

恒基兆業地產執行董事孫國林今日亦到場為活動打氣，聶德權指對方稱「還有9個屋苑可以外展打針」，當局未來亦會繼續「無孔不入地深入社區」、夥拍機構團體推廣疫苗接種，尤其是長者的接種，「做到每針都不會放過。」

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