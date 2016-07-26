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疫苗接種｜「即日籌」今起涵蓋所有合資格人士　有長者認為方便
1 小時前
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疫苗接種｜「即日籌」今起涵蓋所有合資格人士　有長者認為方便
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疫苗接種「即日籌」即日起擴展至所有合資格人士。(蘇文傑攝)

新冠疫苗接種計劃今日(22日)展開第209日，即日起所有合資格接種人士均可領取「即日籌」打針，毋須在網上預約。在提供復必泰疫苗的荔枝角公園體育館疫苗接種中心，今早7時45分起派發200張籌，但只有零星市民領取，至早上10時僅派發不足10張。

學生為運動會打復必泰疫苗

本身已符合早前領取資格的長者黃先生，今日陪同妻子到場打第二針，故順道以「即日籌」接種。他認為有關安排較方便和快捷，尤其便利不懂預約的長者，「唔使咁麻煩，應該一早咁樣做啦。」中一生楊同學早上亦到場用「即日籌」打針，他表示希望盡快接種第一劑，以便參與下月底的學校陸運會，因學校規定參加者必須打齊一針。

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全港共有21間疫苗接種中心提供「即日籌」；圖為接種科興疫苗的沙田源禾路體育館。(蘇文傑攝)

至於提供科興疫苗的官涌疫苗接種中心，醫務總監郭寶賢說指中心每日接種名額最多約有2,000個，由於近日預約人數減至不足一半，故有足夠能力應付「即日籌」安排。他又相信，安排能吸引附近居民和對打針感到猶豫的市民。不過，中心早上同樣只有零星市民到場領取「即日籌」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜「即日籌」今起涵蓋所有合資格人士　有長者認為方便-285770
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