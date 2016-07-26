疫苗接種｜「即日籌」周四起擴展至教職員等5個群組 (附中心名單)

政府公布，周五起(9日)21間社區疫苗接種中心將向5個特定群組派發「即日籌」，供他們即日接種新冠疫苗。

即日籌5個特定群組

⚫ 安老院、殘疾人士院舍及護養院員工

⚫ 醫療機構員工

⚫ 學校教職員，校巴司機及保姆

⚫ 餐飲業務和酒吧或酒館員工

⚫ 建造業工地人員

欲領取「即日籌」者可親身帶同香港身分證到社區疫苗接種中心取籌，並申報所屬特定群組，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身分證副本和申報委託人所屬的特定群組作登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

21間社區疫苗接種中心每日合共可派發約4,100個「即日籌」。由於場地限制，設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌，而位於東涌社區會堂的社區疫苗接種中心每日派發100個籌。「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時半分至2時半分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時半分。

科興疫苗

⚫ 香港中央圖書館*

⚫ 官涌體育館

⚫ 九龍灣體育館

⚫ 源禾路體育館

⚫ 天暉路體育館

*香港中央圖書館社區疫苗接種中心將在10月1日搬遷往渣華道體育館，並改名為渣華道體育館社區疫苗接種中心，繼續為市民接種第二劑科興疫苗。

復必泰疫苗

⚫ 中山紀念公園體育館

⚫ 西灣河體育館

⚫ 曉光街體育館

⚫ 彩虹道羽毛球中心

⚫ 教育局九龍塘教育服務中心

⚫ 何文田體育館

⚫ 荔枝角公園體育館

⚫ 界限街體育館

⚫ 龍琛路體育館

⚫ 大埔墟體育館

⚫ 將軍澳體育館

⚫ 東涌社區會堂

⚫ 林士德體育館

⚫ 荃景圍體育館

⚫ 友愛體育館

⚫ 元朗體育館

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