疫苗接種｜下周四起打第三針 兩群組涉186萬人

早前已完成接種新冠疫苗的特定群組，下周四(11日)起可優先打第三針，包括免疫力弱人士，以及60歲或以上人士、醫護人員等高風險群組，料涉及約186萬人。政府引述專家建議，早前打科興的市民可轉打復必泰，又指現存有約170萬劑復必泰存貨，之後會按需求再向藥廠訂購。有醫生認為，一般健康人士暫毋須接種第三針，又認為轉疫苗與否應由市民自己決定。

政府參考衛生防護中心專家委員會意見後，決定分階段安排兩個特定群組下周四起打第三針。其中，癌症、器官移植、要服藥壓制免疫系統等免疫力弱人士，可在打第二針的最少4星期後打第三針。另一優先群組為高風險人士，如60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，以及負責抗疫、在管制站工作等工作環境有較高暴露風險的人士，他們不論已完成接種科興或復必泰疫苗，都可在第二劑的6個月後打第三針。

本港現只剩約170萬劑復必泰存貨，公務員事務局長聶德權指，這些群組合共雖有約186萬人，但認為部分人短期內未夠6個月，故相信暫時疫苗供應足夠，需要時會再與藥廠訂購。他又稱，打科興的市民可藉打第三針轉打另一款疫苗，但專家指第三針選擇復必泰或有較高免疫反應，重申可按個人意願選打科興或復必泰。

可預約或到中心領即日籌、公院接種站

合資格群組明日起，可在疫苗專題網站預約第三針，或下周四起在接種中心領「即日籌」或公立醫院接種站打針。另外，如有打兩針科興的市民有特殊原因要優先打第三針，當局會視乎個別情況酌情處理，如短期內要飛往海外高感染風險地區等。聶德權認為，接種中心現仍有剩餘能力兼顧打第三針的市民，又透露明年1月起中心數目或減至少於10間，另也會研究讓私家醫生接種復必泰，詳情容後公布。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，根據外國醫學研究，打第三針的副作用和反應等，會與第二針相若，若第三針選擇同一款疫苗更可避開過敏反應的機會，但重申是否轉疫苗應由市民自己決定。他又認為以本港現時的疫情，一般健康人士暫無需要接種第三針。機管局昨表示，會繼續與所有機場營運公司合作，以實施接種第三針的安排。

陳肇始稱若有效分隔航班是好事

食物及衛生局長陳肇始強調，現時打兩針「完成接種」的定義不受第三針影響。她被問到機場計劃分隔國際和內地航班旅客一事時，指衛生防護中心及機管局一直審視機場感染控制安排，若做到有效分隔對防疫是好事，又指其他國際機場都有類似安排。機管局回覆本報時，指一直與政府保持緊密溝通，並不時按政府最新指引審視機場防疫措施，以及配合政府於機場實施的檢疫安排。

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