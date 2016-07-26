疫苗接種｜中大要求師生打針或兩周一檢 10月中前須申報

本港再多一間大學要求師生接種新冠疫苗疫苗。香港中文大學常務副校長陳金樑今日(7日)向全體師生發電郵，要求教職員及學生必須完成接種兩劑疫苗，否則須自費兩周一檢。電郵提到，師生必須在10月18日或之前，於校內網上系統申報是否已接種疫苗；書院及宿舍將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

拒交資料將被跟進

早前中大已要求宿生必須接種疫苗或定期接受檢測，中大今日發出的電郵提及，有關安排將擴展至全校。電郵提出，校方將於10月11日開放網上疫苗或病毒測試結果申報表，類似早前已設的申報體溫及外遊紀錄的自我醫療檢測措施，並要求所有教職員及學生，須在10月18日或之前申報是否已接種疫苗。電郵提到，不能接種疫苗者須每兩星期遞交病毒測試結果，如未能如期申報疫苗記錄或提交病毒測試結果，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士以作跟進。

陳金樑：宿舍生活增傳播風險

至於宿生安排，陳金樑於電郵提到「宿舍生活豐富了學習經驗，亦增加了新冠病毒的傳播風險」，因此所有校內宿生同樣須於10月18日或以前，提交疫苗接種證明予宿舍管理人員；如因醫療原因無法打針，必須按早前公布的措施每兩星期遞交病毒測試結果。電郵提及，安排難免對師生造成不便，但強調在確保社區健康和安全的大前提下，校方責無旁貸，必須審慎實施防疫措施。

在全港八大大專院校中，香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學早前已要求師生必須接種新冠疫苗，否則須定期檢測。

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