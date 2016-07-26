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疫苗接種｜今日多四千人打首針　單日派過千「即日籌」
2 小時前
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疫苗接種｜今日多四千人打首針　單日派過千「即日籌」
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本港今日有4,153人接種首劑新冠疫苗。(資料圖片)

本港新冠疫苗接種計劃展開第209日，政府公布今日(22日)有4,153人接種第一劑疫苗，科興和復必泰疫苗分別佔851和3,302人；第二劑疫苗則共有12,388人接種，科興和復必泰分別為2,371和10,017劑。本港至今累計逾442.2萬人已接種最少一針，佔適齡人口約65.7%，與月底500萬人打首針的目標仍有一距離；至於已打第二針的就有近401.8萬人，佔可接種人口59.7%。

擴展首日派1,080個「即日籌」

社區疫苗接種中心的「即日籌」安排，今日起擴展至所有合資格接種人口，當局今晚未有公布截至晚上8時的過去24小時，有多少名市民在網上預約接種第一或第二劑疫苗。公務員事務局晚上回覆本報查詢，指接種中心派發籌號運作暢順，今日共派發約1,080個「即日籌」，而昨日則派出約670個。

沒有人接種新冠疫苗後不適

此外，本港昨日並沒有人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜今日多四千人打首針　政府沒公布網上預約人數-285833
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