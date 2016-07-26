疫苗接種｜今日約四千人接種首劑 全日不足一萬人打針

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第236日，政府公布今日(19日)共有4,025人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,771人、復必泰疫苗佔2,254人；第二劑就有5,304人接種，包括2,552針科興和2,752針復必泰。至今本港累計457萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口67.9%，已打兩針的就有435.3萬人，佔適齡人口64.6%。

昨日沒有人接種新冠疫苗後不適

此外，本港昨日沒有人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。

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