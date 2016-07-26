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疫苗接種｜今日3200人打第一劑　再多5200人網上預約第三針
4 小時前
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疫苗接種｜今日3200人打第一劑　再多5200人網上預約第三針
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今日有3,245人接種第一劑疫苗。(資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第255日，政府公布今日(7日)共有3,245人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔882人、復必泰疫苗佔2,363人；第二劑就有3,075人接種，包括1,117針科興和1,958針復必泰。至今本港累計464.5萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口69.0%，已打兩針的就有445.1萬人，佔適齡人口66.1%。

3日累計近4萬人預約第三針

合資格人士周四(11日)可以接種第三針新冠疫苗，政府發言人回覆本報指，截至昨晚8時，首三日累計約39,900名市民，透過疫苗接種計劃專題網站網上預約系統，預約在社區疫苗接種中心或醫管局兩間普通科門診診所打第三針。公務員事務局長聶德權上周估計，有約186萬人可優先打第三針，以此計算即有2.1%合資格人士已預約。翻查資料，首日和第二日開放預約分別有24,500人和10,200人登記，即今日新增5,200人預約。

發言人強調，除在網上系統預約外，市民在開打當日起亦可到社區疫苗接種中心領取「即日籌」、到私家醫生或診所接種科興疫苗、往公立醫院新冠疫苗接種站即場接種復必泰疫苗。 因此，經網上系統預約接種第三針的數字，不能完全反映日後市民接種第三劑的實況。

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當局指，準備打第三針的市民不一定會在網上預約，還可到疫苗接種中心領取「即日籌」。(資料圖片)

疫苗接種｜今日3200人打第一劑 再多5200人網上預約第三針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜今日3200人打第一劑　再多5200人網上預約第三針-291939
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