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疫苗接種｜今日5000人打第一針　第四批科興今運抵
56 分前
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疫苗接種｜今日5000人打第一針　第四批科興今運抵
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本港今日共有5,412人接種第一劑疫苗，包括2,555人打科興。(資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第221日，政府公布今日(4日)共有 5,412人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 2,555人、復必泰疫苗佔 2,857人；第二劑就有 12,232人接種，包括 6,033針科興和 6,199針復必泰。至今本港累計451.2萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口67.0%，已打兩針的就有423.2萬人，佔適齡人口62.9%。

4人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有4人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中1人已經出院、1人留院觀察、1人不遵從醫生勸告自行出院、1人未經診症自行離開醫院。

新一批科興疫苗北京抵港

衞生署公布，新一批、即第四批約80萬劑的科興疫苗今日由北京運抵香港。疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。

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第四批科興疫苗今日從北京運抵本港；圖為今年初首批科興疫苗抵港情況。(資料圖片)

疫苗接種｜今日5000人打第一針 第四批科興今運抵

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜今日5000人打第一針　第四批科興今運抵-287303
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