疫苗接種｜促高危場所員工打針 陳以誠盼有條件放寬探訪

本港新型肺炎疫情近期持續放緩，但社區仍有零星確診個案，而輸入個案亦以變種病毒為主。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠認為，第五波爆發隨時來襲，呼籲市民要盡快接種新冠疫苗，又認同高危場所的員工要打針以保護自己和身邊人，呼籲他們「要負責任」、「盡一己之責」打針。

陳以誠又提到，在社區疫情受控的情況下， 建議個別醫院或院舍可按自身接種率，局部放寬已完成接種疫苗的探訪者名額，冀藉此避免病人和長者感孤獨無助和焦慮，亦對他們的身心健康有幫助。

對於豁免檢疫人士，委員會另一聯席主席曾祈殷表示，不少地區都因輸入個案而導致零星爆發，促政府不要放鬆各項入境檢疫安排，政府批出的豁免檢疫也應「有咁少得咁少」。曾祈殷又指，政府審批豁免申請時除要查核申請者的抵港行程外，也要考慮檢疫地點居住環境，不應安排在人口密度高的屋苑，以免申請者不幸確診時，政府要花很多人力物力和資源，為大批居民進行強制檢測。

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