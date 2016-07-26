疫苗接種｜六旬漢遭連打兩針送院 中心全日派3,500張「即日籌」

24間指定社區疫苗接種中心今日(11日)起，將每日早上派發的「即日籌」適用年齡下調至60歲。公務員事務局長聶德權晚上在其facebook專頁稱，24間中心全日共派發逾3,500張「即日籌」，有中心早上為免長者在翳熱天氣下輪候而略為提早派籌、有中心早上已用盡全日200張名額，此外亦有數個中心半日已派逾過百籌，下午時段甚至要求加碼。聶德權又稱，再次感謝市民支持，也感謝各夥伴同心合力，落實便利市民安心又放心地接種疫苗的措施，突破長者接種率偏低的缺口。

聶德權又引述一名到場領取「即日籌」長者的意見，家住土瓜灣的83歲陳伯今早從新聞報道得知可即場接種，遂下午到官涌體育館打科興疫苗。他形容安排感覺很方便，又指要支持政府的疫苗接種計劃，不能白白浪費疫苗。

不過，衞生署表示今日下午接獲通報，指一名66歲男子在友愛體育館被注射兩劑復必泰疫苗。該男子已被送往醫院治理,署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構提交報告。

此外，本港今日有36,063人接種首劑科興或復必泰疫苗，累計逾360.1萬人已接種第一針，佔適齡人口52.9%，另有約19 300人預約了接種時間。當局又指，昨日共有16宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中13人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。