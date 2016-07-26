疫苗接種｜公僕可享第三針「針假」 政府呼籲其他企業跟隨

港府後日起為特定群組接種第三劑新冠疫苗，公務員事務局今日(9日)宣布，合資格的政府僱員在打第三針後，可享有一日「疫苗假期」，受惠的包括9月30日前已打最少一針的公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員。當局又指，政府將有序推展第三劑疫苗的接種安排，呼籲員工應按序盡快接種，並呼籲其他企業的僱主在可行情況下，應向員工作出類似的便利安排。

未接種疫苗政府僱員 即時收緊為一周一檢

另外，政府將落實收緊未打針政府僱員加密檢測的安排，規定他們須每周前往社區檢測中心，進行鼻腔和咽喉合併拭子採樣檢測。僱員即日起取得的核酸檢測結果，政府只會視為有效一星期，換言之今日起檢測的政府僱員已是「一周一檢」，而此前已接受檢測的僱員，因結果有效期仍視為14日，最遲在本月22日起亦要接受「一周一檢」。

至於涉及健康原因未能打針，並持有有效醫生證明書的政府僱員，有關決策局或部門仍會繼續盡量讓他們在不影響運作的情況下，每周到社區檢測中心進行核酸檢測，並以發還費用方式全數資助檢測費；其他政府僱員則須在工作時間以外自費檢測。此外，政府會繼續推行現時便利政府僱員接種疫苗的措施，包括容許僱員在上班時間接種疫苗、體恤處理在接種後出現反應時的病假或假期申請。

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