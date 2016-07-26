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疫苗接種｜公僕可享第三針「針假」　政府呼籲其他企業跟隨
1 小時前
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新型肺炎疫苗接種新冠疫苗政府僱員第三針針假強制檢測公務員新冠肺炎
疫苗接種｜公僕可享第三針「針假」　政府呼籲其他企業跟隨
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合資格政府僱員將可享第三針的「疫苗假期」。(資料圖片)

港府後日起為特定群組接種第三劑新冠疫苗，公務員事務局今日(9日)宣布，合資格的政府僱員在打第三針後，可享有一日「疫苗假期」，受惠的包括9月30日前已打最少一針的公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員。當局又指，政府將有序推展第三劑疫苗的接種安排，呼籲員工應按序盡快接種，並呼籲其他企業的僱主在可行情況下，應向員工作出類似的便利安排。

未接種疫苗政府僱員 即時收緊為一周一檢

另外，政府將落實收緊未打針政府僱員加密檢測的安排，規定他們須每周前往社區檢測中心，進行鼻腔和咽喉合併拭子採樣檢測。僱員即日起取得的核酸檢測結果，政府只會視為有效一星期，換言之今日起檢測的政府僱員已是「一周一檢」，而此前已接受檢測的僱員，因結果有效期仍視為14日，最遲在本月22日起亦要接受「一周一檢」。

至於涉及健康原因未能打針，並持有有效醫生證明書的政府僱員，有關決策局或部門仍會繼續盡量讓他們在不影響運作的情況下，每周到社區檢測中心進行核酸檢測，並以發還費用方式全數資助檢測費；其他政府僱員則須在工作時間以外自費檢測。此外，政府會繼續推行現時便利政府僱員接種疫苗的措施，包括容許僱員在上班時間接種疫苗、體恤處理在接種後出現反應時的病假或假期申請。

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未打針的政府僱員將收緊至「一周一檢」。(資料圖片)

疫苗接種｜公僕可享第三針「針假」 政府呼籲其他企業跟隨

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜公僕可享第三針「針假」　政府呼籲其他企業跟隨-292291
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