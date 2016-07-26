疫苗接種｜再多近6000人打第一針 港66.2%人口最少接種一劑

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第213日，政府公布今日(26日)共有5,924人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 1,420人、復必泰疫苗佔 4,504人；第二劑就有 17,722人接種，包括 3,594針科興和 14,128針復必泰。至今本港累計445.7萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口66.2%，已打兩針的就有4,11.6萬人，佔適齡人口61.1%。

7人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有7人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中6人已經出院、1人未經診症自行離開醫院。

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