Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜再多3400人打第一劑　459.7萬人已最少一針
42 分前
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
疫苗接種｜再多3400人打第一劑　459.7萬人已最少一針
news-images
今日再多3,429人接種第一劑新冠疫苗。(資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第243日，政府公布今日(26日)共有3,429人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,513人、復必泰疫苗佔1,916人；第二劑就有6,150人接種，包括3,710針科興和2,440針復必泰。至今本港累計459.7萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.3%，已打兩針的就有440.1萬人，佔適齡人口65.4%。

1人接種新冠疫苗後不適 情況穩定

此外，本港昨日共有1人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他情況穩定，已經出院。

更多疫情新聞：

新冠肺炎｜患者出院要隔離14日　港府明起收緊出院標準

疫苗接種｜青少年或涉健康原因者獲放寬　打一針都可由高風險區來港

新冠肺炎｜港增3宗打齊針輸入　最少兩人帶變種病毒

新冠疫苗｜青少年打一針不符入境要求　衞生署：不屬完成接種

新冠疫苗｜科興申請調低接種年齡至3歲　衞生署：專家委員會未檢視

新冠疫苗｜崔俊明：5至11歲有效性達91%　須重新採購兒童版復必泰

安心出行｜下月入公院須掃碼　醫管局：將寬鬆處理

疫苗接種｜再多3400人打第一劑 459.7萬人已最少一針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜再多3400人打第一劑　459-7萬人已最少一針-290294
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
Am730

智慧齒發炎幾年死忍 江蘇女臉穿流膿口腔惡臭

英女王｜英女王休息一周後恢復公務 笑容滿面

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
智慧齒發炎幾年死忍 江蘇女臉穿流膿口腔惡臭
Am730
Am730
英女王｜英女王休息一周後恢復公務 笑容滿面
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多