疫苗接種｜再多3400人打第一劑 459.7萬人已最少一針
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疫苗接種｜再多3400人打第一劑 459.7萬人已最少一針
本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第243日，政府公布今日(26日)共有3,429人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,513人、復必泰疫苗佔1,916人；第二劑就有6,150人接種，包括3,710針科興和2,440針復必泰。至今本港累計459.7萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.3%，已打兩針的就有440.1萬人，佔適齡人口65.4%。
1人接種新冠疫苗後不適 情況穩定
此外，本港昨日共有1人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他情況穩定，已經出院。
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疫苗接種｜再多3400人打第一劑 459.7萬人已最少一針
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