Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜再多3800人接種第一劑　累計68.4%適齡人口已打首針
54 分前
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
疫苗接種｜再多3800人接種第一劑　累計68.4%適齡人口已打首針
news-images
昨日有市民在醫院新冠疫苗接種站打針後不適送院。(資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第245日，政府公布今日(28日)共有3,892人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,690人、復必泰疫苗佔2,202人；第二劑就有5,875人接種，包括3,098針科興和2,777針復必泰。至今本港累計460.4萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.4%，已打兩針的就有441.2萬人，佔適齡人口65.5%。

2人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有2人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心和醫院新冠疫苗接種站送院。他們全部情況穩定，其中1人已經出院、1人不遵從醫生勸告自行出院。

更多疫情新聞：

豁免檢疫｜澳門「回港易」及「來港易」下周二恢復

強制檢測｜3個指明地方被納入公告名單 (附日期)

新冠肺炎｜港增兩宗打齊針輸入　分別從緬甸及比利時抵港

新冠疫苗｜許樹昌料須每年接種　劉宇隆稱打科興者均要打第三針

新冠肺炎｜專家稱樂施會毅行者風險低　與馬拉松無大分別

新冠肺炎｜高暴露群組將加密至三日一檢　涉檢疫酒店貨櫃碼頭員工等

疫苗接種｜再多3800人接種第一劑 累計68.4%適齡人口已打首針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜再多3800人接種第一劑　累計68-4適齡人口已打首針-290676
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
Am730

疫苗接種｜積金局促業界打疫苗取代定期檢測

有片｜美國龍捲風吹襲片超震撼 越野車空中飛舞

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
疫苗接種｜積金局促業界打疫苗取代定期檢測
Am730
Am730
有片｜美國龍捲風吹襲片超震撼 越野車空中飛舞
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多