疫苗接種｜再多3800人接種第一劑 累計68.4%適齡人口已打首針
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疫苗接種｜再多3800人接種第一劑 累計68.4%適齡人口已打首針
本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第245日，政府公布今日(28日)共有3,892人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,690人、復必泰疫苗佔2,202人；第二劑就有5,875人接種，包括3,098針科興和2,777針復必泰。至今本港累計460.4萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.4%，已打兩針的就有441.2萬人，佔適齡人口65.5%。
2人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定
此外，本港昨日共有2人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心和醫院新冠疫苗接種站送院。他們全部情況穩定，其中1人已經出院、1人不遵從醫生勸告自行出院。
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疫苗接種｜再多3800人接種第一劑 累計68.4%適齡人口已打首針
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