疫苗接種｜協和地利亞學校中六恢復全日面授 有學生外賣回校午膳

教育局容許學校教職員及學生，若新冠疫苗接種率達七成滿14天，可恢復全日面授課堂。開學近兩周，今日終於有首間中學的個別年級達標，可恢復全日面授課。位於觀塘的地利亞修女紀念學校協和分校，中六學生有逾200人，今日下午都要繼續上堂，學生進入學校前須先量度體溫，接待處亦擺放酒精搓手液。

至午飯時段，有學生購買外賣到飯堂用膳，校工亦加緊清潔課室和飯堂。該校目前容許學生外出或購買外賣返校用膳，而校方已按當局最新的健康指引，在飯堂座位安裝隔板，並確保學生用膳時保持適當距離，以及面向同一方向。

學生憂飯堂環境不理想

該校有中六學生坦言，為恢復全日課堂，早前已接種兩劑科興疫苗，而早前上半日課，很多課堂進度都跟不上，期望恢復全日面授能有更多時間學習。另外有中六生稱，對恢復全日上課感到期待，認為能提升學習氣氛；至於午膳，他說憂慮飯堂環境不理想，故打算外出用膳。

校長稱午膳和編排時間表困難

該校校長林艷玲表示，午膳安排和編排課堂時間表有困難，目前會先觀察這幾天的情況，並會汲取中六年級的經驗，再安排全日面授擴展至其他級別。她指，早前安排外展到校打針，逾200名學生及100名家長接種疫苗，當中高中生佔多，相信他們認為學習有迫切性，全日復課能提升學習效率；而中一年級接種率最低，但對整體學生接種率達七成感到樂觀。

將軍澳香島中學下周四中六全日面授

另外，將軍澳香島中學校長鄧飛表示，該校中六年級將於下周四(23日)恢復全日面授，並正研究個別已打齊兩針的學生下午回校進行課外活動，但留意到部分校隊學生並非全數已打針，或會令該些校隊「支離破碎」。

鄧飛於電台節目稱，該校中六年級恢復全日面授後，學生可外出午膳，但根據過往經驗，相信大部分學生會選擇買外賣回校進食。他指，校方已於校內的飯堂設置間隔板，學生亦不能夠面對面吃飯。

截至上周五共5校達標

教育局長楊潤雄上周五(10日)透露，當局已收到5間中學的個別年級接種率達七成，而申請全日面授課堂。截至9月3日，全港學校平均有92%教職員已經接種至少一劑疫苗，而12歲或以上的學生，則有51%已接種首劑。