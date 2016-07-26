疫苗接種｜協和地利亞學校接種率達76% 料下月全校恢復全日面授

教育局早前容許全校逾七成師生，或個別年級逾七成學生已完成接種新冠疫苗，可恢復全日面授課堂及進行課外活動，並於昨日(16日)更新指引，接納12至17歲學生接種一劑疫苗滿14天同屬完成接種。本周初已率先有個別年級恢復全日課的地利亞修女紀念學校協和分校，在新規定下全校學生接種率已達76%，預計最快10月會開始全校全日面授。

全校全日課憂慮初中生用膳

該校校長林艷玲於電台節目表示，中六恢復全日面授數天運作上大致暢順，尤其在最擔心的午膳安排亦很理想。林校長說，有約兩至三成學生會購買外賣回校進食，大部分學生均選擇外出用膳。但她續指，在考慮全校全日課時，會較憂慮年紀較輕的初中生用膳安排，因此會與小賣部緊密商議，確保過程順暢安全，並會與校董會和教師商討整體運作安排，預計10月便能恢復全校全日課。