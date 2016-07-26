疫苗接種｜周二1.25萬人打第一劑 累計427.3萬人接種最少一針

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第194日，政府公布今日(7日)共有12,550人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔約4,500人、復必泰疫苗佔約8,100人；第二劑就有27,443人接種，包括約8,900針科興和1.85萬針復必泰。至今本港累計近427.3萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口63.4%，已打兩針的就有365.4萬人，佔適齡人口54.3%。截至晚上8時的過去24小時，共有約8,300人在網上預約接種第一劑或第二劑。

9人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有9人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中7人已經出院、1人留院觀察、1人未經診症自行離開醫院。

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