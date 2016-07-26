Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜周二1.25萬人打第一劑　累計427.3萬人接種最少一針
47 分前
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
疫苗接種｜周二1.25萬人打第一劑　累計427.3萬人接種最少一針
news-images
周二1.25萬人打第一劑新冠疫苗，累計427.3萬人接種最少一針。(政府新聞處資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第194日，政府公布今日(7日)共有12,550人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔約4,500人、復必泰疫苗佔約8,100人；第二劑就有27,443人接種，包括約8,900針科興和1.85萬針復必泰。至今本港累計近427.3萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口63.4%，已打兩針的就有365.4萬人，佔適齡人口54.3%。截至晚上8時的過去24小時，共有約8,300人在網上預約接種第一劑或第二劑。

9人接種新冠疫苗後不適　全數情況穩定

此外，本港昨日共有9人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中7人已經出院、1人留院觀察、1人未經診症自行離開醫院。

相關新聞：

回港易｜入境名額每日6000人　周三凌晨零時全面開放預約

新冠肺炎｜港增6打齊針輸入全染變種　再多2菲傭確診

新冠疫苗｜劉宇隆：接種率達樽頸位　倡降科興年齡門檻

疫苗接種｜「即日籌」周四起擴展至教職員等5個群組 (附中心名單)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜周二1-25萬人打第一劑　累計427-3萬人接種最少一針-283773
#Hashtags
新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
Am730

鄧炳強斥有人運送物資製造特權 企圖在獄中建立勢力危害國安

回港易｜入境名額每日6000人　周三凌晨零時全面開放預約

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
鄧炳強斥有人運送物資製造特權 企圖在獄中建立勢力危害國安
Am730
Am730
回港易｜入境名額每日6000人　周三凌晨零時全面開放預約
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多