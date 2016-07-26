疫苗接種｜單日2,458人打首劑 65.2%適齡人口打齊兩針

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第241日，政府公布今日(24日)共有2,458人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔690人、復必泰疫苗佔1,768人；第二劑就有4,466人接種，包括1,569針科興和2,897針復必泰。至今本港累計459萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口68.2%，已打兩針的就有438.8萬人，佔適齡人口65.2%。

2人接種新冠疫苗後不適 全數情況穩定

此外，本港昨日共有2人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其後不遵從醫生勸告自行出院。

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