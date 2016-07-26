疫苗接種｜多5地針紙獲港府認可 包括印巴韓馬泰

食物及衞生局今晚(6日)宣布，已與印度、馬來西亞、巴基斯坦、泰國及南韓政府完成商討，將認可由該5個國家發出的疫苗接種紀錄。周三(8日)凌晨零時起，香港居民如持有由印度、馬來西亞、巴基斯坦或泰國相關主管當局發出，並符合指定格式的疫苗接種紀錄，可直接從相關A組高風險地區登機來港。

接種的新冠疫苗須獲港府認可

當局補充，雖然南韓目前並非A組高風險地區，但有關安排可便利持有由該國相關主管當局發出，並符合指定疫苗接種紀錄格式的香港居民，從A組高風險地區登機來港。政府提醒，有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府認可新冠疫苗接種紀錄地區名單

在9月8日起，港府將認可由51個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地、澳門、澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞 、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國、美國和梵蒂岡。

至於印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國，當局只接受指定格式。

相關新聞：

疫苗接種｜持菲印認可針紙港人 周三起可從高風險地區返港

變種病毒｜日出康城領都2座晚上封區 打齊兩針婦美國返港初步確診

變種病毒｜許樹昌：Mu變種減疫苗功效 何栢良料本港個案陸續有來

新冠肺炎｜港增2打齊針輸入 包括1名印傭