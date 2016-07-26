Am730
Am730
Am730
Am730
News
疫苗接種｜多5地針紙獲港府認可　包括印巴韓馬泰
1 小時前
#Hashtags
疫苗接種新型肺炎新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區新冠肺炎強制檢疫印度馬來西亞
疫苗接種｜多5地針紙獲港府認可　包括印巴韓馬泰
news-images
多5地針紙獲港府認可。(資料圖片)

食物及衞生局今晚(6日)宣布，已與印度、馬來西亞、巴基斯坦、泰國及南韓政府完成商討，將認可由該5個國家發出的疫苗接種紀錄。周三(8日)凌晨零時起，香港居民如持有由印度、馬來西亞、巴基斯坦或泰國相關主管當局發出，並符合指定格式的疫苗接種紀錄，可直接從相關A組高風險地區登機來港。

接種的新冠疫苗須獲港府認可

當局補充，雖然南韓目前並非A組高風險地區，但有關安排可便利持有由該國相關主管當局發出，並符合指定疫苗接種紀錄格式的香港居民，從A組高風險地區登機來港。政府提醒，有關旅客所接種的疫苗，必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府認可新冠疫苗接種紀錄地區名單

在9月8日起，港府將認可由51個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地、澳門、澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞 、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國、美國和梵蒂岡。

至於印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國，當局只接受指定格式。

相關新聞：

疫苗接種｜持菲印認可針紙港人　周三起可從高風險地區返港

變種病毒｜日出康城領都2座晚上封區　打齊兩針婦美國返港初步確診

變種病毒｜許樹昌：Mu變種減疫苗功效　何栢良料本港個案陸續有來

新冠肺炎｜港增2打齊針輸入　包括1名印傭

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜多5地針紙獲港府認可　包括印巴韓馬泰-283557
#Hashtags
疫苗接種新型肺炎新冠疫苗針紙接種紀錄高風險地區新冠肺炎強制檢疫印度馬來西亞
Am730

獎券｜意國婆婆矇查查中460萬頭獎 賤格店主扮幫眼盜票私逃

新冠肺炎｜台幼稚園爆疫11確診 料有更多人中招

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
獎券｜意國婆婆矇查查中460萬頭獎 賤格店主扮幫眼盜票私逃
Am730
Am730
新冠肺炎｜台幼稚園爆疫11確診 料有更多人中招
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多