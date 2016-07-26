疫苗接種｜多7700人打首針 61.9%適齡人口已接種兩劑
48 分前
疫苗接種｜多7700人打首針 61.9%適齡人口已接種兩劑
本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第216日，政府公布今日(29日)共有 7,772人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 2,910人、復必泰疫苗佔 4,862人；第二劑就有 15,802人接種，包括6,704針科興和 9,098針復必泰。至今本港累計448萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口66.5%，已打兩針的就有416.5萬人，佔適齡人口61.9%。
1人接種新冠疫苗後不適 情況穩定
此外，本港昨日有1人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他情況穩定並已經出院。
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