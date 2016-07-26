疫苗接種｜將調整「谷針」策略 聶德權指進度已達樽頸位

本港新冠疫苗接種計劃今日(5日)踏入第192日，負責統籌的公務員事務局長聶德權承認，社會接種進度和情況近期已達「樽頸」位置，近期打針人數及預約數字均見下跌趨勢，故當局將會調整策略、深入社區，希望透過主動接觸接種對象，以釋除他們的疑慮，「做到一個都不能少。」他日前與十八區的民政事務專員、社會福利署的地區福利專員和衞生署部門的同事開會時，提出以長者為重點對象的接種安排，又舉出之前在深水埗區和油尖旺區舉辦的「長者接種日」反應正面，盼短期內在各區展開同類活動，提升長者接種率。

擬各區辦「一站式」地區外展接種新冠疫苗

聶德權在其facebook專頁表示，會上他提出了3個要求，包括由民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衞生署地區同事組成「鐵三角」，結合地區力量鼓勵街坊接種。其次，當局擬在十八區舉辦「一站式」的地區外展接種服務，涉及疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種。最後，他認為在健康講座和諮詢後，務必有跟進行動，令長者既安心又放心地接種。

聶德權指「四人同行三人打針就安全」已不適用

政府早前曾提過「四人同行，其餘三人打針，我就安全」，但聶德權指病毒的變種速度及狡猾性，「讓我們知道，只有『應打盡打』、『能打盡打』才是出路。」他又指，預計本月底首針疫苗接種率有望達七成，但接種計劃已來到「攻堅」階段，如何突破「樽頸」正考驗政府的能耐及動員力。

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