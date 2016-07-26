疫苗接種｜專家委員會下周一商科興接種門檻降至3歲

新冠疫苗顧問專家委員會將於下周一開會，商討包括將科興疫苗接種年齡限制降至3歲的申請，目前本港只容許18歲或以上的人士接種科興疫苗。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆向傳媒表示，新冠疫苗顧問專家委員會將於下周一開會，討論科興申請降低接種年齡至3歲至17歲。政府上月中已收到科興申請，更改科興疫苗的適用年齡至3歲或以上，當時政府表示將交予疫苗顧問專家委員會考慮及審批，並向食衛局長建議是否批准申請，降低科興接種門檻；政府未收到復星藥業/德國藥廠BioNTech申請改疫苗適用年齡，現時復必泰的接種年齡最低為12歲。

崔俊明：未成年人打科興屬安全

醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，科興6月時已在國際期刊發表未成年人接種疫苗的第一和第二期數據，顯示未成年人接種成人劑量的效果，會比減半劑量好，副作用主要是注射位置疼痛、發燒、咳嗽、頭痛等，屬於安全。不過，他指參與有關研究的兒童數量少，3歲至5歲幼童只有56人，6歲至11歲兒童亦只有81人，雖然數據證明科興疫苗可令未成年人產生免疫反應，但目前仍未清楚疫苗對未成年人的有效率。然而，他指降低年齡門檻有助社會增強抵禦病毒的能力，如果獲批，他認為一次過將門檻降至3歲，比起逐步做，對社會效益會較大。

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