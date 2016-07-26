疫苗接種｜專家建議青少年只打一針復必泰 今起可取消預約

本港目前容許12至17歲青少年接種復必泰新冠疫苗，但屢有人打第二針後出現懷疑心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會昨日公布，建議他們只接種一針復必泰。衛生署提醒，如已預約接種第二針復必泰的12至17歲青少年，今日(16日)起可於網上取消預約。至於青少年如選擇繼續接種第二劑，可按預約到社區疫苗接種中心，醫護將會向他們及其監護人講解相關風險，再決定是否打針。

劉宇隆：本港針後心肌炎機率高於美國

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日於電台節目解釋，本港八成出現心肌炎個案均在打二針後出現，認為只打一針可減八成風險。他提到，於6月初考慮開放12至17歲青少年接種復必泰時，當時美國的數據顯示，在最高危群組、12至15歲男生中，每2萬至3萬人才會有1人出現心肌炎，但最近審視本港個案，發現每數千人便有1人針後心肌炎，概率遠高於美國。

他續指，兒童醫院已成立特別門診照顧心肌炎青少年，全部個案均屬於輕微，留醫5至6天便可出院，不過院方仍會小心跟進，包括進行血液檢查、磁力共振及檢視心電圖等，確保已痊癒才出院。但他坦言，由於復必泰是較新研發的疫苗，目前仍未知長遠的副作用。

出國留學可照打兩針

劉宇隆強調，雖然打少一針會降低疫苗成效，但審視目前本港感染風險低，加上本港青少年感染新型肺炎後病情不算嚴重，認為相關建議合適。他又指，若青少年須出國留學，仍可考慮打齊兩針。