疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭 認為青少年打少1針復必泰合理

本港目前容許12至17歲青少年接種復必泰新冠疫苗，但屢有人打第二針後出現懷疑心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會前日(15日)公布，建議他們只接種一針復必泰。香港心臟專科學院前院長、心臟專科醫生陳鑑添表示，心肌炎有機會引致心臟損壞或心率不正常，最少需要持續跟進5年，認為科學委員會的決定合情合理，可保護青少年免出現心肌炎。

陳鑑添於電台節目表示，本港至今有37名12摯18歲青少年接種復必泰後出現心肌炎或心包炎，當中逾八成為打第二針兩日後出現病徵，大部分情況輕微，平均需要住院5至6日。

易氣喘或心悸應盡早求醫

陳鑑添指，心肌炎代表心臟肌肉發炎，本港最常見病因為病毒感染，例如流感等，公院心臟科平均每周都有一至兩宗，不算很罕見。不過，目前還未100%清晰打復必泰後出現心肌炎的原因，但普遍估計是疫苗引發的免疫反應引致。至於年輕男子出現機率較高，他預計與他們免疫系統較活躍有關。他提醒，接種疫苗後要留醫身體反應，一旦出現持續發燒、心口痛、容易氣喘，或心悸等，便須盡快求醫，嚴重心肌炎可導致低血壓和急性心衰竭，嚴重可以猝死。