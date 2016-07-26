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疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭　認為青少年打少1針復必泰合理
3 小時前
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疫苗接種新冠疫苗新型肺炎新冠肺炎復必泰疫苗衛生防護中心全日面授開學日香港心臟專科學院陳鑑添
疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭　認為青少年打少1針復必泰合理
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衛生防護中心轄下科學委員會早前建議12至17歲青少年只打一針復必泰疫苗。(政府新聞處資料圖片)

本港目前容許12至17歲青少年接種復必泰新冠疫苗，但屢有人打第二針後出現懷疑心肌炎或心包炎，衛生防護中心轄下科學委員會前日(15日)公布，建議他們只接種一針復必泰。香港心臟專科學院前院長、心臟專科醫生陳鑑添表示，心肌炎有機會引致心臟損壞或心率不正常，最少需要持續跟進5年，認為科學委員會的決定合情合理，可保護青少年免出現心肌炎。

陳鑑添於電台節目表示，本港至今有37名12摯18歲青少年接種復必泰後出現心肌炎或心包炎，當中逾八成為打第二針兩日後出現病徵，大部分情況輕微，平均需要住院5至6日。

易氣喘或心悸應盡早求醫

陳鑑添指，心肌炎代表心臟肌肉發炎，本港最常見病因為病毒感染，例如流感等，公院心臟科平均每周都有一至兩宗，不算很罕見。不過，目前還未100%清晰打復必泰後出現心肌炎的原因，但普遍估計是疫苗引發的免疫反應引致。至於年輕男子出現機率較高，他預計與他們免疫系統較活躍有關。他提醒，接種疫苗後要留醫身體反應，一旦出現持續發燒、心口痛、容易氣喘，或心悸等，便須盡快求醫，嚴重心肌炎可導致低血壓和急性心衰竭，嚴重可以猝死。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜專科醫生：心肌炎可致急性衰竭　認為青少年打少1針復必泰合理-285302
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