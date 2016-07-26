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疫苗接種｜巴西俄羅斯針紙獲港府認可　周三凌晨生效
2 小時前
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疫苗接種｜巴西俄羅斯針紙獲港府認可　周三凌晨生效
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由巴西和俄羅斯當局發出、符合指定格式的針紙，周三起獲港認可；圖為本港的針紙。(資料圖片)

再有國家的新冠疫苗接種紀錄獲港府認可，政府今日(27日)公布，後日(29日)凌晨零時起將認可由巴西和俄羅斯發出、符合指定格式的「針紙」，作為曾在A組高風險地區逗留香港居民的認可疫苗紀錄。

所接種新冠疫苗須獲港府認可

政府表示，已與巴西及俄羅斯政府完成商討，後日起持有兩國相關主管當局發出，並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港，他們所接種的疫苗必須為列於港府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。當局稱，會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討，在陸續達成認可安排後將更新名單。

政府認可新冠疫苗接種紀錄地區名單

在9月29日起，港府將認可由67個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地和澳門，以及經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的地區，即澳大利亞、加拿大、日本、英國、美國、奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、阿爾巴尼亞、安道爾、法羅群島、冰島、以色列、列支敦士登、摩納哥、摩洛哥、北馬其頓、挪威、巴拿馬、聖馬力諾、瑞士、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡。

至於由港府與當地政府達成認可安排的地區，就只接受指定格式，包括孟加拉、巴西、智利、印度、印度尼西亞、伊朗、韓國、馬來西亞、尼泊爾、新西蘭、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國及阿拉伯聯合酋長國。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜巴西俄羅斯針紙將獲港認可　周三凌晨生效-286446
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