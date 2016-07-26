疫苗接種｜打首劑人數突破250萬 復必泰已申請延長保存期限

本港新冠疫苗接種計劃今日(8日)踏入第133日，接種第一針的人數已衝破250萬人達2,509,191人，佔合資格接種人口比率約36.9%。公務員事務局長聶德權表示，現距離四成接種率不遠矣，惟要建立保護屏障需達七成接種率，呼籲市民把握時間盡快接種。他又說，私家診所接種數字近期也屢創新高，上月下旬起每日接種劑次經常都超過一萬，上周五(2日)更達14,076劑次，是疫苗開打以來最高數字，反映市民接種需求日增。

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疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早在電台節目稱，已接種藥廠復星通知，復必泰疫苗可改儲存於2至8度的環境，解凍後可保存一個月，正檢視能否讓私家醫生為市民注射復必泰疫苗。政府發言人晚上回覆本報查詢時，指復必泰疫苗的認可申請人復星實業(香港)有限公司已提交申請，把疫苗在解凍後、在攝氏2至8度的儲存期限，由5日延長至1個月，衞生署正審視有關申請和相關文件。

衞署正審復必泰改保存溫度申請

發言人續稱，衞生署完成審視申請後，會提交予顧問專家委員會考慮，委員檢視相關資料後會就是否批准有關申請，向食物及衞生局局長作出建議。政府會就審批結果，評估對復必泰疫苗接種計劃的影響，作出相應考慮及安排，並於適當時間公布。