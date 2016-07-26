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疫苗接種｜持菲印認可針紙港人　周三起可從高風險地區返港
2 小時前
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疫苗接種｜持菲印認可針紙港人　周三起可從高風險地區返港
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港府周三起，承認印尼、菲律賓及土耳其等地發出的疫苗接種紀錄。圖為港府發出的接種證明。(資料圖片)

持有由菲律賓和印尼當局發出、獲本港認可疫苗接種紀錄的外傭，今日(30日)起可從該兩國來港工作，惟有港人投訴安排並未有涵蓋他們。食物及衞生局晚上宣布，有關安排在後日(9月1日)起將適用於所有香港居民，港人若持有由菲律賓或印尼相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，當日起可由A組高風險地區登機來港，並毋須如外傭般到葵涌的荃灣絲麗酒店強制檢疫，而可選擇到一般檢疫酒店。

歐盟疫苗機制近期認可5國　港府周三接納

此外，歐盟27個成員國均屬「經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家」，而歐盟成員國家之間已實施新冠數碼通行證機制，因此港府會接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從A組高風險地區登機來港所要求的認可「針紙」。當局指周三起會認可機制近期新增認可的「針紙」發出地區，包括北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡。

政府又表示，正與其他A組指明地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討，當與這些地區陸續達成認可安排後，政府會更新名單。當局提醒，從高風險地區返港的香港居民，除須持有認可疫苗接種紀錄外，還要符合其他登機條件。他們抵港後要在指定酒店檢疫21日，其間須強制檢測6次，放「疫監」後要自行監察7日，以及在抵港第26日到社區檢測中心接受強制檢測。

政府認可疫苗接種紀錄地區名單

在9月1日起，港府將認可由46個地區發出的疫苗接種紀錄，包括香港、內地、澳門、澳大利亞、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞 、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、北馬其頓、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬力諾、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭、英國、美國和梵蒂岡，而菲律賓和印度尼西亞則只接受指定格式。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜持菲印認可針紙港人　周三起可從高風險地區返港-282543
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